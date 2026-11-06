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Ambedkar Nagar News: दिनभर जाम से कराहा शहर, राहगीरों का छूटा पसीना

Fri, 06 Nov 2026 10:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:39 PM IST
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The city struggled with traffic jams all day, leaving commuters exhausted.
 शहर के अयोध्या मार्ग पर धनतेरस के अवसर पर शुक्रवार को लगा रहा जाम। संवाद
अंबेडकरनगर। धनतेरस पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ ने शुक्रवार को अकबरपुर शहर की यातायात व्यवस्था बिगाड़ दी। सुबह से देर शाम तक प्रमुख मार्गों पर जाम लगा रहा। तहसील तिराहे से चुंगी नाका तक करीब दो किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लगी रही। यातायात नियंत्रण के उचित इंतजाम न होने का दंश लोगों को भुगतना पड़ा।
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शहजादपुर बाजार और टांडा मार्ग पर भी दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। बाजार में खरीदारों की भीड़, सड़क किनारे खड़े वाहन, ई-रिक्शा और ठेलों के कारण आवागमन प्रभावित हुआ। जाम में दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के साथ राहगीर, स्कूली बच्चे और बुजुर्ग भी फंसे रहे। जरूरी काम से बाजार, अस्पताल और कार्यालय जाने वालों को सबसे अधिक परेशानी हुई।
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राबी बहाउद्दीनपुर निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि खरीदारी के लिए बाजार जाते समय वह करीब एक घंटे तक जाम में फंसे रहे। बसखारी निवासी अवधेश को पत्नी के साथ लौटते समय टांडा मार्ग पर एक घंटे से अधिक इंतजार करना पड़ा। यातायात निरीक्षक जेबी यादव ने बताया कि भीड़ का दबाव अधिक होने से जाम लगा। यातायात व्यवस्था सुचारु कराने के लिए पूरे दिन पुलिसकर्मी तैनात रहे। इसके बावजूद रुक-रुककर जाम लगता रहा।
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