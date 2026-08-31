Ambedkar Nagar News: ओपीडी पहुंचे 1582 मरीज, डॉक्टर तक पहुंचने में छूटा पसीना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ओपीडी में फिजीशियन डॉ. योगेश वर्मा, डॉ. विवेक पांडेय और डॉ. मनोज शुक्ला समेत अन्य चिकित्सकों ने मरीजों का उपचार किया। सबसे अधिक भीड़ फिजीशियन कक्ष के बाहर रही। मरीजों को अपनी बारी के लिए आधे से एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा। यही स्थिति दवा लेने और खून की जांच कराने के लिए भी रही।ओपीडी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात रहे, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण वे भी बेबस नजर आए। लंबे इंतजार से परेशान कई मरीज फर्श पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अस्पताल के गलियारों और चिकित्सकों के कक्ष के बाहर भी मरीजों की कतार लगी रही।ओपीडी में पहुंचे अधिकांश मरीजों में जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द और बदन दर्द की शिकायत मिली। फिजीशियन ने करीब 700 मरीजों का उपचार किया। वहीं, नेत्र रोग विभाग में 179 मरीज पहुंचे। हड्डी विभाग में डॉ. संजय खरवार ने 323 मरीजों को परामर्श दिया। बारिश में भीगने के कारण त्वचा संबंधी परेशानी से जूझ रहे 139 मरीजों का डॉ. अवधेश वर्मा ने उपचार किया।पर्चा बनवाने में लगा एक घंटाअकबरपुर के सोनगांव निवासी राजेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें सीने में तकलीफ थी। चिकित्सक को दिखाने के लिए सुबह नौ बजे जिला अस्पताल पहुंचे। भीड़ अधिक होने के कारण पर्चा बनवाने में करीब एक घंटा लग गया।दवा पाने के लिए भी करना पड़ा इंतजारटांडा के इस्माइलपुर बेलदहा गांव निवासी प्रेमप्रकाश ने बताया कि उन्हें बुखार आ रहा था। दवा लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। पहले पर्चा बनवाने में करीब एक घंटा लगा। इसके बाद दवा लेने के लिए करीब 40 मिनट तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा।खोले गए अतिरिक्त पर्चा काउंटरसोमवार को अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ अधिक रहती है। मौसम में बदलाव के कारण भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। अस्पताल में अतिरिक्त पर्चा काउंटर भी खोले गए थे। भीड़ के कारण कुछ समय के लिए दिक्कतें होती हैं, इसके बावजूद सभी मरीजों का समुचित उपचार किया गया। - डॉ. पीएन यादव, सीएमएस