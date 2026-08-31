Ambedkar Nagar News: पुलिस ने 38 लाख के 190 मोबाइल बरामद किए

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पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के निर्देश पर तकनीकी डेटा से मोबाइलों को ट्रेस किया गया। पुलिस कार्यालय में बुलाकर एसपी ने लोगों को उनके मोबाइल वापस लौटाए। लंबे समय बाद मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे, उन्हें राहत मिली। पुलिस ने लोगों से अपील की: मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल थाने में सूचना दें। पोर्टल (ceir.gov.in) पर आईएमईआई नंबर से मोबाइल ब्लॉक व ट्रेस कराने के लिए पंजीकरण करें। (संवाद)

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अंबेडकरनगर। अंबेडकरनगर पुलिस को गुम व खोए मोबाइल फोन बरामदगी अभियान में सफलता मिली है। पुलिस ने 190 मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 38 लाख रुपये है। सर्विलांस सेल ने सीईआईआर पोर्टल व जनसुनवाई के प्रार्थना पत्रों से यह बरामदगी की। सोमवार को विधिक प्रक्रिया पूरी कर पुलिस ने सभी मोबाइल मालिकों को सौंप दिए।