यूपी: बहन की डोली से पहले उठी इकलौते भाई सिपाही संदीप की अर्थी, छह माह की बच्ची के सिर से उठ गया पिता का साया

यूपी के अंबेडकरनगर में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही संदीप कुमार (30) की मौत की खबर से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। रामप्यारे के परिवार में दो बेटियों के बाद संदीप इकलौते बेटे थे। करीब ढाई साल पहले उनका विवाह रंजना से हुआ था और छह माह की बेटी है। पत्नी रंजना पहले यहीं पर साथ रहती थीं, लेकिन बेटी का जन्म होने के पहले संदीप ने देखभाल के लिए पत्नी व बेटी को अपने घर पर छोड़ दिया था। इसके बाद से वह मऊ में ही रह रही थीं।

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