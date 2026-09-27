2027 में बनेगी सपा-पीडीए की सरकार : श्यामलाल पाल

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श्यामलाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर पीडीए वर्ग के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि युवाओं को दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन रोजगार के बजाय प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मताधिकार और अपने वोट की सुरक्षा को लेकर सजग रहने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। पाल ने कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में पुलिस, प्रशासन और पीठासीन अधिकारियों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा समर्थित बूथों के आसपास बैरिकेडिंग और गड्ढे खुदवाने का भी दावा किया। कहा कि अंबेडकरनगर में सपा का प्रदर्शन 2022 और 2024 के मुकाबले बेहतर रहेगा।सीट बंटवारे पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा फैसलाइंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के सवाल पर पाल ने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने अकबरपुर के बरियावन में मकान ढहाए जाने के मामले का भी जिक्र किया। कहा कि सपा सरकार बनने पर बुनकरों को संसाधन, बाजार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद लालजी वर्मा, अकबरपुर विधायक राम अचल राजभर, आलापुर विधायक त्रिभुवन दत्त, पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव, पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा, जिलाध्यक्ष जंगबहादुर यादव, जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनू, प्रदेश सचिव मुसाब अजीम, हाजी इफ्तेखार अध्यक्ष बुनकर सभा, जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह आदि माैजूद रहे।