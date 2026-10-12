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Ambedkar Nagar News: 524.83 किमी नहरों की होगी सिल्ट सफाई

Mon, 12 Oct 2026 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:45 PM IST
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Silt cleaning of 524.83 km of canals to be undertaken.
अंबेडकरनगर। जिले में रबी की फसल की सिंचाई के लिए 524.83 किलोमीटर लंबी नहरों की सिल्ट सफाई की जाएगी। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 में रबी 1434 फसली से पहले पूरा होगा। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की।
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उन्होंने प्रस्तावित सफाई कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नहरों के टेल तक समय से पानी पहुंचना चाहिए। इससे किसानों को फसलों की सिंचाई में कोई परेशानी नहीं होगी। कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और समय पर सफाई पूरी करने पर जोर दिया गया। सीडीओ वैभव मिश्रा को निर्देश मिला कि सफाई के बाद कार्यों का सत्यापन जिलास्तरीय अधिकारी करें। (संवाद)
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