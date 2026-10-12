Ambedkar Nagar News: बरियावन में मकान-दुकान ढहाने के दो और आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक, राहुल चौधरी ने दोनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपये देकर मकान और दुकानें ढहाने में सहयोग के लिए बुलाया था। घटना 20 सितंबर की रात अकबरपुर के बरियावन-किछौछा मार्ग पर हुई थी। यहां 50 से अधिक लोग तीन जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचे और 11 मकानों व दुकानों को ढहा दिया था। घटना के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे।अविनाश पर हत्या समेत 10 मुकदमेपुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अविनाश वर्मा के खिलाफ टांडा कोतवाली में हत्या, चोरी, एनडीपीएस और जानलेवा हमले समेत गंभीर धाराओं में 10 मामले दर्ज हैं। वहीं, प्रियांशू कनौजिया के खिलाफ अकबरपुर और टांडा में चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में इस वारदात में आपराधिक छवि के कई अन्य लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आई है।पहले 14 आरोपियों को भेजा जा चुका है जेलपुलिस इस मामले में इससे पहले खतौनीधारक इंद्रजीत वर्मा, मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे राहुल चौधरी, फत्तेपुर अरिया बाजार निवासी विनय वर्मा, इस्माइलपुर निवासी अमित कुमार और सम्मनपुर के बरौरा पयागपुर निवासी युवराज समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब दो और गिरफ्तारियों के बाद जेल भेजे गए आरोपियों की संख्या 16 हो गई है।दोनों को भेजा गया जेलबरियावन में मकान और दुकानें ढहाने के मामले में दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। - अरुण कुमार नौहवार, सीओ