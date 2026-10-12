फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Two more accused arrested for demolishing houses and shops in Bariyavan.

Ambedkar Nagar News: बरियावन में मकान-दुकान ढहाने के दो और आरोपी गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 10:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
Two more accused arrested for demolishing houses and shops in Bariyavan.
अंबेडकरनगर। अकबरपुर के बरियावन बाजार में कीमती जमीन पर बने 11 मकानों और दुकानों को जेसीबी से ढहाने के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में टांडा कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर सुंथरचक संसारी निवासी अविनाश वर्मा (22) और सम्मनपुर थाना क्षेत्र के सतरही निवासी प्रियांशू कनौजिया शामिल हैं। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इस मामले में अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता राहुल चौधरी अभी फरार है।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, राहुल चौधरी ने दोनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपये देकर मकान और दुकानें ढहाने में सहयोग के लिए बुलाया था। घटना 20 सितंबर की रात अकबरपुर के बरियावन-किछौछा मार्ग पर हुई थी। यहां 50 से अधिक लोग तीन जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचे और 11 मकानों व दुकानों को ढहा दिया था। घटना के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे।
विज्ञापन

अविनाश पर हत्या समेत 10 मुकदमे
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अविनाश वर्मा के खिलाफ टांडा कोतवाली में हत्या, चोरी, एनडीपीएस और जानलेवा हमले समेत गंभीर धाराओं में 10 मामले दर्ज हैं। वहीं, प्रियांशू कनौजिया के खिलाफ अकबरपुर और टांडा में चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में इस वारदात में आपराधिक छवि के कई अन्य लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पहले 14 आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल
पुलिस इस मामले में इससे पहले खतौनीधारक इंद्रजीत वर्मा, मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे राहुल चौधरी, फत्तेपुर अरिया बाजार निवासी विनय वर्मा, इस्माइलपुर निवासी अमित कुमार और सम्मनपुर के बरौरा पयागपुर निवासी युवराज समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब दो और गिरफ्तारियों के बाद जेल भेजे गए आरोपियों की संख्या 16 हो गई है।

दोनों को भेजा गया जेल
बरियावन में मकान और दुकानें ढहाने के मामले में दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। - अरुण कुमार नौहवार, सीओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed