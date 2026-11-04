Ambedkar Nagar News: 16 नवंबर से शुरू होगी जनगणना की स्वगणना

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बुधवार को डीएम ईशा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें स्वगणना को लेकर जागरूकता अभियान की रूपरेखा तय की गई। इसके लिए 16 से 29 नवंबर तक प्रतिदिन अलग-अलग थीम निर्धारित की गई है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभियान के तहत 16 नवंबर को राजस्व एवं प्रशासन दिवस से शुरुआत होगी।इसके बाद स्थानीय शासन, युवा एवं खेल, न्यायपालिका, पुलिस, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को अलग-अलग दिनों में जोड़ा जाएगा। 27 नवंबर को डिजिटल सहायता दिवस पर सीएससी, पंचायत भवनों और वार्ड कार्यालयों में सहायता डेस्क बनाई जाएंगी। 28 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से जुड़े लोगों और 29 नवंबर को एलजीबीटीक्यू समुदाय को स्वगणना के लिए जागरूक किया जाएगा।