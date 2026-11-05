Ambedkar Nagar News: दीपावली पर घर लौटना होगा आसान, अकबरपुर डिपो चलाएगा 82 बसें

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धनतेरस से दीपावली तक दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर समेत प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए निगम ने नियमित बसों के संचालन के साथ अतिरिक्त फेरे लगाने की भी तैयारी की है। इससे त्योहार पर घर जाने वाले और खरीदारी के लिए शहर आने वाले लोगों को राहत मिलेगी।स्टेशन इंचार्ज लक्ष्मी सिंह ने बताया कि यात्रियों की संख्या और बसों की उपलब्धता के आधार पर भीड़ वाले मार्गों पर अतिरिक्त बसें भेजी जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बसों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। सभी बसों को दुरुस्त कराया जा रहा है, ताकि यात्रा के दौरान तकनीकी खराबी से यात्रियों को परेशानी न हो।लखनऊ के लिए सर्वाधिक 30 बसेंअकबरपुर डिपो से लखनऊ मार्ग पर सबसे अधिक 30 बसें संचालित होंगी। कानपुर के लिए 18, दिल्ली के लिए 12, प्रयागराज के लिए 10 और अयोध्या के लिए 12 बसों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बलिया, आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर मार्गों पर भी बसों का संचालन किया जाएगा।