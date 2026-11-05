Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   On Diwali, Lakshmi and Ganesha will be installed in 104 pandals.

Ambedkar Nagar News: दीपावली पर 104 पंडालों में विराजेंगे लक्ष्मी-गणेश

Thu, 05 Nov 2026 10:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
On Diwali, Lakshmi and Ganesha will be installed in 104 pandals.
जलालपुर के मंगुराडिला में तैयार पंडाल।संवाद
जलालपुर। दीपावली पर क्षेत्र में इस बार 104 स्थानों पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा-अर्चना की जाएगी। नगर के चौराहों से लेकर गांवों तक पंडाल सजाए जा रहे हैं। कहीं साफ-सफाई और सजावट का काम चल रहा है तो कहीं प्रतिमा स्थापना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को मंगुराडिला गांव में पंडाल तैयार कर देर रात गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। शुक्रवार को धनतेरस पर विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर श्रद्धालु सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। गांव निवासी अरविंद कुमार ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पांच दिनों तक पंडाल में पूजन और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इसके बाद हवन-पूजन कर प्रतिमाओं का विसर्जन जलालपुर में तमसा नदी के किनारे किया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार, जलालपुर क्षेत्र में 63, कटका में 23, जैतपुर में 15 और मालीपुर में तीन स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी।
विज्ञापन

इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि सभी पंडाल पुलिस की निगरानी में रहेंगे। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ दीपावली मनाने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed