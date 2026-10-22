Ambedkar Nagar News: जिले में सड़क सुरक्षा पर खर्च होंगे 2.78 करोड़

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योजना के तहत दोस्तपुर-अकबरपुर-जलालपुर बाईपास, गोसाईगंज-भीटी-महरुआ-दोस्तपुर, टांडा-बसखारी-जलालपुर-उतरथू, अकबरपुर-इब्राहिमगंज, अकबरपुर-गोहन्निया संपर्क मार्ग, टांडा-हंसवर-आशापुर संपर्क मार्ग, अलीगंज-चुंगी-चिंत्तौरा, राजगंज-सेनपुर-मझौड़ा-तिवारीपुर और पहितीपुर-अन्नाये मार्ग पर सुरक्षा संबंधी कार्य कराए जाएंगे।इन कार्यों का उद्देश्य दुर्घटनाओं की आशंका कम करना और आवागमन को सुरक्षित बनाना है। इससे गांवों और कस्बों के बीच रोजाना सफर करने वाले ग्रामीणों, विद्यार्थियों, कामकाजी लोगों और बाजार जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दोपहिया वाहन चालकों, साइकिल सवारों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बेहतर करने में भी मदद मिलेगी।अकबरपुर के रम्मनपुर निवासी अजय तिवारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए बजट स्वीकृत होना जिले के लिए महत्वपूर्ण कदम है। कार्य समय से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे होने चाहिए, ताकि रोजाना इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। इब्राहिमपुर के केशवपुर निवासी अंजू मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के इंतजाम बेहतर होने से वाहन चालकों को सहूलियत मिलेगी और दुर्घटनाओं का जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन सौरभ सिंह ने बताया कि कार्यों को मंजूरी मिलने के साथ ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित मार्गों पर सुरक्षा संबंधी कार्य कराए जाएंगे।