Ambedkar Nagar News: चिकित्सा प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन व्यवस्था से पेंशनरों में नाराजगी

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शासन ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लिए janhit.dgmphup.in पोर्टल शुरू किया है। पहले हर महीने करीब 300 बिल स्वीकृति के लिए स्वास्थ्य विभाग पहुंचते थे। नई व्यवस्था से बिलों के निस्तारण में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सूर्यभान सिंह ने कहा कि 70 से 90 वर्ष तक के बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया परेशानी का कारण बन सकती है। सरकार को पेंशनरों की उम्र और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरल व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर दो नवंबर को सुबह 11 बजे डॉ. आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और कामकाज आसान होगा। इससे बिलों के निस्तारण की प्रक्रिया व्यवस्थित होने के साथ अनावश्यक भागदौड़ भी कम होगी।