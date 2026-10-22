Ambedkar Nagar News: उमेश की सलामती की दुआ कर रहा परिवार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 10:01 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 10:01 PM IST
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अंबेडकरनगर। मुंबई में फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्तूबर को हुए हमले के दौरान चली गोली से घायल संदहा मजगवां गांव के बरई का पूरा निवासी उमेश चौहान की सलामती को लेकर परिवार परेशान है। मुंबई में गाड़ी चलाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले उमेश अस्पताल में भर्ती हैं। उनके घायल होने की खबर से गांव में भी चिंता का माहौल है।
उमेश की मां कामिनी ने बताया कि मोबाइल पर खबर देखने के बाद उन्हें बेटे को गोली लगने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि परिवार बेहद गरीब है। उमेश का छोटा बच्चा है और उसकी पत्नी गर्भवती है। बेटे के घायल होने से परिवार के सामने भरण-पोषण की चिंता भी खड़ी हो गई है। मां का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरा परिवार उनकी सलामती की दुआ कर रहा है।
ग्राम प्रधान डॉ. अब्दुल कलाम ने बताया कि उमेश मुंबई में काम करके परिवार का खर्च चलाता था। करीब तीन दिन पहले उसके घायल होने की सूचना मिली थी। उमेश के पिता मुंबई पहुंच गए हैं। प्रधान के मुताबिक, बृहस्पतिवार को उमेश का ऑपरेशन हुआ और गोली निकाल दी गई। फिलहाल वह बातचीत कर रहा है और उसकी हालत में सुधार है।
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प्रधान ने कहा कि उमेश का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे में शासन-प्रशासन को आगे आकर परिवार की मदद करनी चाहिए, ताकि इस मुश्किल घड़ी में उसे आर्थिक सहारा मिल सके।
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उमेश की मां कामिनी ने बताया कि मोबाइल पर खबर देखने के बाद उन्हें बेटे को गोली लगने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि परिवार बेहद गरीब है। उमेश का छोटा बच्चा है और उसकी पत्नी गर्भवती है। बेटे के घायल होने से परिवार के सामने भरण-पोषण की चिंता भी खड़ी हो गई है। मां का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरा परिवार उनकी सलामती की दुआ कर रहा है।
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ग्राम प्रधान डॉ. अब्दुल कलाम ने बताया कि उमेश मुंबई में काम करके परिवार का खर्च चलाता था। करीब तीन दिन पहले उसके घायल होने की सूचना मिली थी। उमेश के पिता मुंबई पहुंच गए हैं। प्रधान के मुताबिक, बृहस्पतिवार को उमेश का ऑपरेशन हुआ और गोली निकाल दी गई। फिलहाल वह बातचीत कर रहा है और उसकी हालत में सुधार है।
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प्रधान ने कहा कि उमेश का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे में शासन-प्रशासन को आगे आकर परिवार की मदद करनी चाहिए, ताकि इस मुश्किल घड़ी में उसे आर्थिक सहारा मिल सके।