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माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार जिले के 363 विद्यालयों में 11 से 28 जनवरी 2027 तक दो चरणों में प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। इस बार करीब 33 हजार विद्यार्थी हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे।प्रयोगात्मक परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी अनिवार्य की गई है। परीक्षा के दौरान की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखनी होगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पूरी प्रक्रिया का सत्यापन किया जा सके।विज्ञान और गृह विज्ञान को छोड़कर अन्य विषयों की मूल्यांकन व्यवस्था पहले की तरह रहेगी। इनमें आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा और परियोजना कार्य के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे।बोर्ड परीक्षा से पहले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में विद्यालयों में प्री-बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। वहीं, परिषद की वेबसाइट एक जनवरी 2027 से सक्रिय हो जाएगी। डीआईओएस कौस्तुभ कुमार सिंह ने बताया कि सभी विद्यालयों को बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराने और निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे।