Ambedkar Nagar News: सहालग में खूब बिक रहे डिजाइनर लहंगे और साड़ियां
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 10:38 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 10:38 PM IST
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अंबेडकरनगर। सहालग का सीजन शुरू होते ही बाजारों में शादी-विवाह की खरीदारी ने रफ्तार पकड़ ली है। कपड़ों की दुकानों पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। खासकर महिलाओं में साड़ियों और युवतियों में डिजाइनर लहंगों को लेकर खासा उत्साह है। दुल्हन के परिधानों के साथ ही शादी समारोह में शामिल होने के लिए भी महिलाएं अपनी पसंद के कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं।
बाजार में इस बार पारंपरिक परिधानों के साथ आधुनिक डिजाइन की भी खूब मांग है। महिलाएं बनारसी, सिल्क, जॉर्जेट और डिजाइनर साड़ियों को पसंद कर रही हैं। वहीं युवतियां हैवी वर्क, आकर्षक कढ़ाई और एंब्रॉयडरी वाले लहंगों की खरीदारी कर रही हैं। इसके अलावा शादी और अन्य समारोहों में पहनने के लिए हल्के वजन और आरामदायक कपड़ों की भी मांग है। ग्राहक परिधान खरीदने से पहले उनके डिजाइन, रंग और कीमत की तुलना कर रहे हैं।
शहजादपुर के कपड़ा दुकानदार मुअज्जम ने बताया कि सहालग को देखते हुए दुकानों पर नए कलेक्शन मंगाए गए हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग डिजाइन और रंगों के परिधान उपलब्ध कराए गए हैं। बजट के अनुसार भी कपड़ों की कई रेंज रखी गई हैं। शादी-विवाह के कार्यक्रमों के लिए लोग पहले से ही खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।
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पटेल नगर के कपड़ा व्यवसायी अनिल अग्रहरि और गनाया निवासी संतोष यादव का कहना है कि आने वाले दिनों में सहालग के कार्यक्रम बढ़ने के साथ खरीदारी में और तेजी आएगी। इससे कपड़ों के कारोबार में भी इजाफा होने की उम्मीद है। सहालग की शुरुआत के साथ बाजारों में बढ़ी चहल-पहल से दुकानदारों में भी उत्साह है।
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बाजार में इस बार पारंपरिक परिधानों के साथ आधुनिक डिजाइन की भी खूब मांग है। महिलाएं बनारसी, सिल्क, जॉर्जेट और डिजाइनर साड़ियों को पसंद कर रही हैं। वहीं युवतियां हैवी वर्क, आकर्षक कढ़ाई और एंब्रॉयडरी वाले लहंगों की खरीदारी कर रही हैं। इसके अलावा शादी और अन्य समारोहों में पहनने के लिए हल्के वजन और आरामदायक कपड़ों की भी मांग है। ग्राहक परिधान खरीदने से पहले उनके डिजाइन, रंग और कीमत की तुलना कर रहे हैं।
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शहजादपुर के कपड़ा दुकानदार मुअज्जम ने बताया कि सहालग को देखते हुए दुकानों पर नए कलेक्शन मंगाए गए हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग डिजाइन और रंगों के परिधान उपलब्ध कराए गए हैं। बजट के अनुसार भी कपड़ों की कई रेंज रखी गई हैं। शादी-विवाह के कार्यक्रमों के लिए लोग पहले से ही खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।
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पटेल नगर के कपड़ा व्यवसायी अनिल अग्रहरि और गनाया निवासी संतोष यादव का कहना है कि आने वाले दिनों में सहालग के कार्यक्रम बढ़ने के साथ खरीदारी में और तेजी आएगी। इससे कपड़ों के कारोबार में भी इजाफा होने की उम्मीद है। सहालग की शुरुआत के साथ बाजारों में बढ़ी चहल-पहल से दुकानदारों में भी उत्साह है।