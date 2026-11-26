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बाजार में इस बार पारंपरिक परिधानों के साथ आधुनिक डिजाइन की भी खूब मांग है। महिलाएं बनारसी, सिल्क, जॉर्जेट और डिजाइनर साड़ियों को पसंद कर रही हैं। वहीं युवतियां हैवी वर्क, आकर्षक कढ़ाई और एंब्रॉयडरी वाले लहंगों की खरीदारी कर रही हैं। इसके अलावा शादी और अन्य समारोहों में पहनने के लिए हल्के वजन और आरामदायक कपड़ों की भी मांग है। ग्राहक परिधान खरीदने से पहले उनके डिजाइन, रंग और कीमत की तुलना कर रहे हैं।शहजादपुर के कपड़ा दुकानदार मुअज्जम ने बताया कि सहालग को देखते हुए दुकानों पर नए कलेक्शन मंगाए गए हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग डिजाइन और रंगों के परिधान उपलब्ध कराए गए हैं। बजट के अनुसार भी कपड़ों की कई रेंज रखी गई हैं। शादी-विवाह के कार्यक्रमों के लिए लोग पहले से ही खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।पटेल नगर के कपड़ा व्यवसायी अनिल अग्रहरि और गनाया निवासी संतोष यादव का कहना है कि आने वाले दिनों में सहालग के कार्यक्रम बढ़ने के साथ खरीदारी में और तेजी आएगी। इससे कपड़ों के कारोबार में भी इजाफा होने की उम्मीद है। सहालग की शुरुआत के साथ बाजारों में बढ़ी चहल-पहल से दुकानदारों में भी उत्साह है।