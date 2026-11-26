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योजना के तहत अकबरपुर, कटेहरी, जलालपुर, टांडा और आलापुर विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 प्रतिमाओं और उनके परिसरों का विकास किया जाएगा। यहां स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण के साथ पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।इस अवसर पर कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुकुंदपुर (दरवेशपुर) में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इसमें एमएलसी हरिओम पांडेय, विधायक धर्मराज निषाद, जिलाधिकारी ईशा प्रिया सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। सभी ने संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ किया। इसके बाद बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।एमएलसी हरिओम पांडेय ने कहा कि बाबा साहेब के विचार समानता, न्याय और अधिकारों की लड़ाई में हमेशा समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। विधायक धर्मराज निषाद ने कहा कि उनके आदर्शों को अपनाकर ही समतामूलक समाज की स्थापना संभव है।जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि चयनित स्थलों पर सुंदरीकरण के कार्य निर्धारित समय में पूरे कराए जाएंगे। इससे सार्वजनिक स्थलों को बेहतर स्वरूप मिलेगा और नई पीढ़ी को बाबा साहेब के विचारों एवं योगदान से परिचित कराने में मदद मिलेगी।