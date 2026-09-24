फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Rajbhar attacks PDA Rath; says it spells 'destruction', not 'victory'.

Ambedkar Nagar News: पीडीए रथ पर राजभर का हमला, बोले- ‘विजय’ नहीं ‘विनाश भव’

Thu, 24 Sep 2026 10:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:39 PM IST
विज्ञापन
Rajbhar attacks PDA Rath; says it spells 'destruction', not 'victory'.
ओमप्रकाश राजभर।
अंबेडकरनगर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रायबरेली से शुरू हुई पीडीए रथयात्रा को लेकर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बृहस्पतिवार को तीखा राजनीतिक हमला बोला। अकबरपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने अखिलेश के 27 विजय भव पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ दिन बाद इसी रथ पर विजय भव की जगह विनाश भव लिखा जाएगा। उन्होंने रायबरेली में सपा नेताओं और पुलिस अधिकारी के बीच हुए विवाद का हवाला देते हुए अखिलेश के दौरे पर भी सवाल उठाए।
विज्ञापन

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव रायबरेली में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं। रथ पर हनुमान जी के चित्र को लेकर उन्होंने कहा कि हनुमान भगवान राम के भक्त हैं। अखिलेश यादव अब तक अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए हैं। राम के दर्शन किए बिना हनुमान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। मंत्री ने शिवपाल यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने सपा के मंच पर सांसद रमाशंकर राजभर और राम भुआल निषाद के नीचे बैठने को लेकर सवाल उठाए।
विज्ञापन


भूमाफिया समझ लें, यह बाबा का राज्य है
जलालपुर। बरियावन-किछौछा मार्ग पर हंसराज बालिका इंटर कॉलेज के पास हुई घटना को लेकर भी ओमप्रकाश राजभर ने सख्त तेवर दिखाए। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भूमाफिया अब भी सपा का राज्य समझ रहे हैं, जबकि यह बाबा (योगी) का राज्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीबों के आशियाने और रोजी-रोटी को नुकसान पहुंचाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस दौरान मंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश सचिव रविकांत प्रजापति, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राजभर, जिलाध्यक्ष जगलाल राजभर, विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र राजभर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed