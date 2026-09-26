Ambedkar Nagar News: चक्कर आकर सड़क पर गिरे ठेला चालक की मौत

अकूतपुर निवासी पुत्र अजय कुमार ने बताया कि उनके पिता ठेला चलाकर शाम करीब पांच बजे घर लौट रहे थे। मुबारकपुर चौराहे के पास चक्कर आने से वह गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें तुरंत राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।अचानक हुई इस घटना से पत्नी सुशीला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पांच बच्चे हैं, बड़े बेटे अजय कुमार की शादी हो चुकी है, विजय मजदूर है, सबसे छोटा बेटा रजत कुमार इस बार हाईस्कूल में है। बड़ी बेटी अंजू देवी का विवाह हो चुका है और छोटी बेटी शिवांगी बीए की छात्रा है।