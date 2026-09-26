Ambedkar Nagar News: बुखार के मरीज बढ़े, पैथोलॉजी में जांच का दबाव

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शनिवार को भी अलग-अलग जांच के लिए 80 से अधिक नमूने लिए गए। बुखार, शरीर में दर्द, सिरदर्द, कमजोरी और ठंड लगने जैसे लक्षण वाले मरीजों की चिकित्सकीय सलाह पर सीबीसी, मलेरिया, डेंगू समेत अन्य जांच कराई जा रही है। बारिश के बाद जलभराव और मच्छरों की संख्या बढ़ने से मच्छरजनित बीमारियों के संदिग्ध मरीजों की भी जांच हो रही है।जिला अस्पताल के फिजीशियन डॉ. योगेश वर्मा ने बताया कि मरीजों के लक्षण के आधार पर चिकित्सक आवश्यक जांच की सलाह देते हैं। डेंगू और मलेरिया के संदिग्ध मामलों में भी जरूरत के अनुसार जांच कराई जा रही है। उन्होंने बुखार होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की।सीएमएस डॉ. पीएन यादव ने बताया कि पैथोलॉजी में सभी जरूरी जांच की सुविधा उपलब्ध है। मरीजों को समय से रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपचार शुरू करने में देरी न हो।