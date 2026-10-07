Ambedkar Nagar News: बारिश में 15 गांवों की बिजली गुल

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बैरमपुर बरवा बिजलीघर से जुड़े शहरी क्षेत्र में भी बारिश के बाद देर शाम तक बिजली की आंख-मिचौली जारी रही। रात करीब आठ बजे के बाद आपूर्ति सामान्य हो सकी। टांडा संवाद के अनुसार, मंगलवार पूरी रात बिजली कटौती का दौर जारी रहा। इससे सबसे अधिक परेशानी पावरलूम संचालकों को उठानी पड़ रही है।वहीं, भीटी क्षेत्र के कई इलाकों में मंगलवार को पेड़ की डाल गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। बुधवार दोपहर तक आपूर्ति सुचारु करा दी गई। अधीक्षण अभियंता रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निर्बाध बिजली आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। बारिश और तेज हवा के कारण कुछ स्थानों पर फाल्ट की समस्या आई है। खराबी की सूचना मिलते ही उसे ठीक कराकर आपूर्ति बहाल कराई जा रही है।