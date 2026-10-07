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Ambedkar Nagar News: बारिश में 15 गांवों की बिजली गुल

Wed, 07 Oct 2026 10:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:44 PM IST
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Power supply to 15 villages disrupted due to rain.
कटेहरी के प्रतापपुर चर्मुखा में आंधी से टूटा बिजली खंभा। स्रोत स्थानीय ग्रामीण 
अंबेडकरनगर। बारिश और तेज हवा के चलते जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित रही। महरुआ क्षेत्र के पतौना बिजलीघर से जुड़े हीडीपकड़ियां के निकट बुधवार शाम करीब पांच बजे 11 हजार केवी का तार टूटकर गिर गया। इससे चक्रसेनपुर, घनेपुर, आनंदनगर, बरामदपुर जरियारी, आदमपुर तिंदौली, जमालपुर, दुरगुरपुर और जयसिंहपुर समेत करीब 15 गांवों की बिजली गुल हो गई।
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बैरमपुर बरवा बिजलीघर से जुड़े शहरी क्षेत्र में भी बारिश के बाद देर शाम तक बिजली की आंख-मिचौली जारी रही। रात करीब आठ बजे के बाद आपूर्ति सामान्य हो सकी। टांडा संवाद के अनुसार, मंगलवार पूरी रात बिजली कटौती का दौर जारी रहा। इससे सबसे अधिक परेशानी पावरलूम संचालकों को उठानी पड़ रही है।
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वहीं, भीटी क्षेत्र के कई इलाकों में मंगलवार को पेड़ की डाल गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। बुधवार दोपहर तक आपूर्ति सुचारु करा दी गई। अधीक्षण अभियंता रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निर्बाध बिजली आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। बारिश और तेज हवा के कारण कुछ स्थानों पर फाल्ट की समस्या आई है। खराबी की सूचना मिलते ही उसे ठीक कराकर आपूर्ति बहाल कराई जा रही है।
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