Ambedkar Nagar News: बारिश के बाद बिजली आपूर्ति बेपटरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अकबरपुर के वीआईपी बिजलीघर क्षेत्र में रात करीब 10 बजे तार पर पेड़ की डाल गिर गई। इससे पुलिसलाइन, रगड़गंज समेत आसपास के इलाकों की बिजली गुल हो गई। फाल्ट ठीक करने के बाद रात करीब 11:30 बजे आपूर्ति बहाल हो सकी।महरूआ उपकेंद्र से नसीरपुर, पतौना और महरूआ समेत छह फीडर संचालित होते हैं। इनसे 50 से अधिक गांवों को बिजली मिलती है। बारिश के बाद कई स्थानों पर तारों पर डाल गिरने से इन गांवों की आपूर्ति भी ठप हो गई। पूरी रात बिजली बाधित रहने के बाद बृहस्पतिवार सुबह करीब सात बजे आपूर्ति सुचारू हो सकी।शाम करीब चार बजे पतौना बिजलीघर के माधव ताल के पास जंफर कट गया। इससे आदमपुर तिंदौली गांव में लो वोल्टेज की समस्या पैदा हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार सूचना देने के बावजूद शाम सात बजे तक समस्या दूर नहीं की जा सकी।अधीक्षण अभियंता रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार आपूर्ति दी जा रही है। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर खराबी आई थी, जिसे ठीक कराकर आपूर्ति बहाल करा दी गई।