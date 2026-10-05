Ambedkar Nagar News: बारिश में घंटों गुल रही बिजली

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अकबरपुर-टांडा मार्ग के दहीरपुर में बिजली का खंभा टूटने से वीआईपी बिजलीघर की आपूर्ति बाधित हो गई। इसके चलते दहीरपुर, पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट, रगड़गंज समेत करीब 10 मोहल्लों में शाम चार बजे से बिजली गुल रही। आपूर्ति शाम सात बजे बहाल हो सकी।बैरमपुर बरवां बिजलीघर के कई स्थानों पर तार टूटने से मीरानपुर, मिर्जापुर, तमसा मार्ग, अयोध्या मार्ग और फायर स्टेशन कॉलोनी समेत करीब 12 मोहल्लों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। महरूआ के चक्रसेनपुर गांव में 33 हजार वोल्ट की लाइन पर पेड़ की डाल गिर गई। इससे पतौना, मंसापुर, वेस्ट फीडर और रामबाबा समेत छह बिजलीघरों से जुड़े करीब 80 गांवों की आपूर्ति दोपहर से ठप रही। रात आठ बजे तक कई क्षेत्रों में आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी थी।रगड़गंज निवासी रामकुमार ने बताया कि बिजली का खंभा टूटने के कारण एक घंटे से अधिक समय तक आपूर्ति बाधित रही। महरूआ के राममिलन वर्मा ने बताया कि रात आठ बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। तेंदुआईकला बिजलीघर से संचालित लाइन पर भी कई स्थानों पर पेड़ गिरने से 20 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।जेई रमेश यादव ने बताया कि कर्मचारियों को फॉल्ट ठीक करने के लिए लगाया गया है। देर रात तक आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जा रहा है। जलालपुर, आलापुर और कोटवा महमदपुर समेत अन्य इलाकों में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। बिजलीकर्मियों की टीमें फॉल्ट तलाशने और मरम्मत में जुटी रहीं। अधीक्षण अभियंता रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फॉल्ट ठीक कराकर आपूर्ति बहाल कराई जा रही है।