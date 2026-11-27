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केबल जलने से वेस्ट, मंसापुर और महरूआ फीडर से जुड़े बरामदपुर, जरियारी, पतौना, मंसापुर और नसीरपुर समेत करीब 20 गांवों की बिजली गुल हो गई। सुबह बिजली जाने के बाद उपभोक्ताओं को उम्मीद थी कि कुछ देर में आपूर्ति बहाल हो जाएगी, लेकिन आठ बजे तक बिजली नहीं आई। इसके बाद उपभोक्ताओं ने बिजली उपकेंद्र पर फोन कर जानकारी ली। तब उन्हें केबल जलने से हुए फाॅल्ट के बारे में पता चला।विभागीय कर्मचारियों ने करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 10 बजे फाॅल्ट ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल कराई। बरामदपुर जरियारी निवासी राकेश वर्मा, सुमित सिंह, दिवाकर यादव व जंगबहादुर ने बताया कि बिजली गुल होने से खेतों की सिंचाई के बलावा अन्य दैनिक कार्य प्रभावित रहे।इस संबंध में अधिशासी अभियंता प्रेच चंद ने बताया कि इनकमिंग केबल में आई खराबी को ठीक कराकर आपूर्ति सुचारू करा दी गई है। (संवाद)