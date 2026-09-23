Ambedkar Nagar News: हांफ रहे बिजली घर, उपभोक्ता ट्रिपिंग से परेशान

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टांडा संवाद के मुताबिक मंगलवार शाम 6:15 बजे टांडा चार नंबर फीडर की आपूर्ति ठप हो गई। इसके कुछ देर बाद 6:40 बजे वीआईपी फीडर की आपूर्ति भी बाधित हो गई। करीब 8:35 बजे 33 केवीए मुख्य लाइन की आपूर्ति गुल हो गई, जो रात 9:35 बजे बहाल हुई। रात 11:30 बजे वीआईपी फीडर दोबारा बंद कर दिया गया, जो 11:45 बजे बहाल हुआ। इसके बाद करीब 12:15 बजे 33 केवीए बिजली घर की आपूर्ति गुल हो गई, जो रात 1:20 बजे बहाल हुई। बुधवार सुबह भी बिजली कटौती का सिलसिला जारी रहा। सुबह 8:30 बजे वीआईपी फीडर बंद हुआ, जो 8:50 बजे बहाल हुआ। इसके बाद 10:15 बजे टांडा नंबर एक फीडर की आपूर्ति बंद हुई, जो 11 बजे वापस आई। वहीं 11:05 बजे वीआईपी फीडर बंद हुआ, जो 11:25 बजे बहाल हुआ।इसी दौरान 11:10 बजे टांडा नंबर चार फीडर भी बंद हुआ, जिसकी आपूर्ति 11:20 बजे बहाल हुई। दोपहर 2:15 बजे टांडा नंबर एक फीडर की आपूर्ति अचानक बंद हो गई, जो 2:30 बजे बहाल हो सकी। इसके बाद तीन बजे वीआईपी की आपूर्ति एक बाहर फिर गुल हो गई, जो करीब 3:55 बजे बहाल हुआ। बुधवार शाम 5:40 बजे वीआईपी और मुबारकपुर फीडर की आपूर्ति फिर बंद कर दी गई। अधीक्षण अभियंता रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे रोस्टिंग के अनुसार बिजली आपूर्ति दी जा रही है। बिजली घर ओवरलोड होने से ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है। उपभोक्ता घरों में जरूरी उपकरण ही चलाएं। शेष को बंद रखें।