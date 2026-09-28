Ambedkar Nagar News: आज जारी होगी शिक्षक एमएलसी चुनाव की अधिसूचना

विज्ञापन



जिले में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नौ मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक कराया जाएगा। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर ईशा प्रिया ने बताया कि 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के बाद छह अक्तूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।

विज्ञापन

अंबेडकरनगर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के रिक्त एमएलसी पद के चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार से आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।