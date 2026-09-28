Ambedkar Nagar News: आज जारी होगी शिक्षक एमएलसी चुनाव की अधिसूचना
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:23 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:23 PM IST
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अंबेडकरनगर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के रिक्त एमएलसी पद के चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार से आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
जिले में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नौ मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक कराया जाएगा। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर ईशा प्रिया ने बताया कि 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के बाद छह अक्तूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।
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जिले में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नौ मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक कराया जाएगा। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर ईशा प्रिया ने बताया कि 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के बाद छह अक्तूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।
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