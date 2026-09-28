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Ambedkar Nagar News: लटकते तार को हटाने में करंट से अनुदेशक की मौत

Mon, 28 Sep 2026 10:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:34 PM IST
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Instructor dies of electrocution while removing a hanging wire.
सत्यमणि दूबे (फोटो)
केदारनगर। इब्राहिमपुर क्षेत्र के कटारिया गांव में सोमवार सुबह घर के सामने लटक रहे बिजली के तार को हटाने के दौरान करंट की चपेट में आने से अनुदेशक सत्यमणि दूबे (32) की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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सलाहपुर रजौर निवासी सत्यमणि दूबे उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्खनपुर बसखारी में अनुदेशक के पद पर तैनात थे। वह एनटीपीसी के निकट कटारिया गांव में किराये के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। बीते दिनों आई आंधी-तूफान के कारण मकान मालिक विजय कुमार मिश्रा के घर की बिजली केबल टूटकर नीचे लटक गई थी।
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सोमवार सुबह करीब सात बजे सत्यमणि परिवार के पास जाने के लिए घर से निकले। इसी दौरान उन्होंने देखा कि मकान मालिक विजय कुमार मिश्रा टूटी केबल को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मदद करने के लिए सत्यमणि वापस लौट आए और तार को ऊपर करने लगे। इसी दौरान तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में आकर वह बेहोश होकर गिर पड़े।
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हादसे के बाद आसपास के लोगों और परिजनों ने उन्हें एनटीपीसी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सत्यमणि दो भाइयों में बड़े थे। परिवार में पत्नी उमा, मां सरोज देवी, दो वर्षीय बेटी अदिति और एक वर्षीय बेटा आदित्य हैं। परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी।

सत्यमणि की मौत के बाद परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। उनके पिता की भी एनटीपीसी परिसर में दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस समय सत्यमणि महज एक वर्ष के थे। संयोग से अब सत्यमणि का एक वर्षीय बेटा आदित्य भी पिता के साये से वंचित हो गया। घटना ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है।
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