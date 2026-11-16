अंबेडकरनगर: पुराने मुकदमे और जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता पर फायरिंग, सात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 10:01 AM IST
सार
अंबेडकरनगर में पुरानी मुकदमेबाजी और जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ पर फायरिंग की गई, जिसमें वे घायल हो गए। पुलिस ने घायल अधिवक्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराते हुए उनकी तहरीर पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
यूपी के अंबेडकरनगर में रविवार देर रात पुरानी मुकदमेबाजी और जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता पर फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना में अधिवक्ता घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा।
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घटना अकबरपुर क्षेत्र के सौनगांव की है। अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ पुत्र अख्तर अली घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे डायल 112 के माध्यम से फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी।
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घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद, पुलिस ने घायल आरिफ की लिखित तहरीर के आधार पर मुस्ताक, नफीस, सलीम, प्रदीप, रवि, रामकेवल और राजेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि नामजद आरोपितों से मृतक की जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी, जिसके चलते उन पर हमला किया गया।
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क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार नौहर ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी है।