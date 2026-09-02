फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Fire safety system at the district hospital will change after 20 years

Ambedkar Nagar News: 20 साल बाद बदलेगी जिला अस्पताल की अग्निसुरक्षा व्यवस्था

Wed, 02 Sep 2026 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Fire safety system at the district hospital will change after 20 years
जिला ​अस्पताल स्थित एमसीएच विंग । संवाद
अंबेडकरनगर। संयुक्त जिला चिकित्सालय में मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा को लेकर अब अग्निसुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा। करीब 20 वर्ष बाद अस्पताल में नए सिरे से फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापित करने की तैयारी है। शासन ने इसके लिए 3.96 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। पहली किस्त के रूप में 1.98 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही कार्य शुरू कराने की तैयारी है।
विज्ञापन

वर्ष 2005 से संचालित जिला अस्पताल में मौजूदा समय में आग से बचाव के लिए अग्निशमन सिलिंडर और परिसर में जलापूर्ति के लिए पाइप की व्यवस्था है। नई परियोजना के तहत अस्पताल में आधुनिक और स्वचालित फायर सिस्टम लगाया जाएगा। इससे आग लगने की स्थिति में तत्काल अलर्ट मिलने के साथ ही उस पर तेजी से काबू पाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन

अग्निसुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही कार्ययोजना तैयार कराई थी। महानिदेशक स्वास्थ्य ने अयोध्या मंडल के अपर निदेशक से कार्ययोजना और बजट का आकलन मांगा था। इसके बाद नामित कार्यदायी संस्था यूपी सिडको ने करीब साढ़े चार करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा। प्रस्ताव के सापेक्ष शासन ने 3.96 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सात हिस्सों को जोड़ेगा नया सिस्टम
नई व्यवस्था में स्वचालित मोटर, पानी का टैंक, पाइपलाइन, फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर समेत आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। अस्पताल के चार सामान्य और तीन इमरजेंसी हिस्सों को फायर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। धुआं उठते ही स्मोक डिटेक्टर अलर्ट करेगा, जबकि स्वचालित प्रणाली आग पर नियंत्रण में मदद करेगी। इससे मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों की सुरक्षा और मजबूत होगी।

वर्जन
जिला अस्पताल में स्वचालित फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए पूर्व में कार्ययोजना भेजी गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। कार्यदायी संस्था से वार्ता कर जल्द काम शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। - डॉ. पीएन यादव, सीएमएस
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed