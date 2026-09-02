Ambedkar Nagar News: तमसा नदी में पानी बढ़ने किसान चिंतित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:57 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:57 PM IST
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श्रवण क्षेत्र। बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से उनकी चिंता भी बढ़ने लगी है। श्रवण धाम स्थित तमसा नदी में पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है और संगम क्षेत्र जलमग्न नजर आने लगा है। किसानों को आशंका है कि यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में कई एकड़ धान की फसल प्रभावित हो सकती है।
तमसा संगम के पास का दृश्य बारिश के दो अलग-अलग असर दिखा रहा है। पुलिया पर बैठे लोग बढ़े पानी के बहाव को देखकर मनोरंजन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मछुआरे बढ़े जलस्तर को मछली पकड़ने के लिए अनुकूल मानकर नदी में उतर गए हैं। मछुआरा समुदाय के विपिन गौड़ ने बताया कि पानी बढ़ने के साथ नदी में मछलियों की संख्या भी बढ़ गई है।
वहीं, किसानों की नजर अपनी धान की फसल पर टिकी हुई है। उनका कहना है कि अभी बारिश खेती के लिए फायदेमंद है, लेकिन यदि नदी का पानी और बढ़ा तो खेतों में पानी भरने का खतरा पैदा हो सकता है। (संवाद)
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तमसा संगम के पास का दृश्य बारिश के दो अलग-अलग असर दिखा रहा है। पुलिया पर बैठे लोग बढ़े पानी के बहाव को देखकर मनोरंजन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मछुआरे बढ़े जलस्तर को मछली पकड़ने के लिए अनुकूल मानकर नदी में उतर गए हैं। मछुआरा समुदाय के विपिन गौड़ ने बताया कि पानी बढ़ने के साथ नदी में मछलियों की संख्या भी बढ़ गई है।
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वहीं, किसानों की नजर अपनी धान की फसल पर टिकी हुई है। उनका कहना है कि अभी बारिश खेती के लिए फायदेमंद है, लेकिन यदि नदी का पानी और बढ़ा तो खेतों में पानी भरने का खतरा पैदा हो सकता है। (संवाद)
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