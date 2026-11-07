Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के आरोप में सभासद पर प्राथमिकी

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महिला का आरोप है कि उनके पति से उनका तलाक हो चुका है और वह अकेले रहती थीं। इस दौरान नगर पालिका टांडा के छज्जापुर उत्तरी के सभासद तारिक ने उनसे नजदीकियां बढ़ाईं। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन सभासद ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा और बिना उनकी मर्जी के कई बार दुष्कर्म किया गया।जब महिला ने शादी करने का दबाव बनाया तो बहाना बनाता रहा। दबाव बनाने पर सभासद ने शादी करने से इन्कार कर दिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में महिला को पता चला कि सभासद नवंबर माह में शादी करने जा रहा है। सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है।