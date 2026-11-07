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Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के आरोप में सभासद पर प्राथमिकी

Sat, 07 Nov 2026 10:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:15 PM IST
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FIR against councilor on rape charges
सद्दरपुर। अलीगंज क्षेत्र में एक सभासद पर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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महिला का आरोप है कि उनके पति से उनका तलाक हो चुका है और वह अकेले रहती थीं। इस दौरान नगर पालिका टांडा के छज्जापुर उत्तरी के सभासद तारिक ने उनसे नजदीकियां बढ़ाईं। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन सभासद ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा और बिना उनकी मर्जी के कई बार दुष्कर्म किया गया।
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जब महिला ने शादी करने का दबाव बनाया तो बहाना बनाता रहा। दबाव बनाने पर सभासद ने शादी करने से इन्कार कर दिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में महिला को पता चला कि सभासद नवंबर माह में शादी करने जा रहा है। सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
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