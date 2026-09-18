Ambedkar Nagar News: कम सवारियों ने रोकी जनता सेवा बसों की रफ्तार

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जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कुल 21 मार्गों पर जनता सेवा बसें चलाने की योजना बनाई गई थी। इनमें अकबरपुर से अतरौलिया, कप्तानगंज, कादीपुर-चांदा, बेलघाट, राजेसुल्तानपुर, कटका, बंदीपुर, दुलहुपुर और कम्हरिया समेत अन्य मार्ग शामिल थे। दिसंबर में पांच बसों के साथ सेवा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इस वर्ष की शुरुआत में कुल आठ मार्गों पर बसों का संचालन शुरू किया गया।इसके बावजूद बसों को अपेक्षित संख्या में यात्री नहीं मिल सके। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, बसों का लोड फैक्टर महज 14 से 20 प्रतिशत के बीच रहा। राजेसुल्तानपुर-अकबरपुर, कप्तानगंज, कटका समेत अन्य मार्गों पर एक फेरे में बमुश्किल तीन-चार यात्री ही सफर करते थे। यात्रियों की कम संख्या के कारण बसों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा था।लगातार कम यात्री मिलने के बाद अकबरपुर डिपो प्रशासन ने करीब दो माह पहले इन बसों का संचालन रोक दिया। अब सेवा को स्थायी रूप से बंद करने के लिए उच्चाधिकारियों से अनुमति मांगी गई है।स्टेशन इंचार्ज लक्ष्मी सिंह ने बताया कि यात्रियों की कमी के कारण मुख्यमंत्री जनता सेवा बंद करने का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद सेवा बंद करने अथवा दोबारा संचालन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।