Ambedkar Nagar News: गन्ना क्रय केंद्र हटाने के विरोध में धरने पर बैठे किसान

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किसानों का कहना है कि केंद्र को करीब छह किलोमीटर दूर ले जाने से ढुलाई की दूरी बढ़ने के साथ समय और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ेंगे। पहले यह केंद्र भरतपुर में संचालित होने से भरतपुर, बरोही पांडे का पूरा, कमालपुर, सिंहलपट्टी, आराजी देवारा, माझा कमहरिया और इंदौरपूर घिंहापुर समेत अन्य गांवों के किसानों को सहूलियत मिलती थी।धरने पर धर्मेंद्र यादव, रामा यादव, गुलाब यादव, महावीर, दिनेश, विश्वनाथ, संजय, गोमती, उमापति, योगेंद्र, शैलेंद्र, राधेश्याम व सागर समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सामाजिक कार्यकर्ता मित्रसेन यादव ने भी किसानों का समर्थन करते हुए अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की।गन्ना विभाग के सीडीओ योगेश सिंह ने मंगलवार को निरीक्षण के बाद बताया कि उच्चाधिकारियों से चर्चा चल रही है और क्रय केंद्र को या तो पूर्व के बरोही पांडेय का पूरा बाग या लगभग 10 वर्षों तक लगे कस्तूरी गांव के किनारे के बाग में स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।