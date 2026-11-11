चुनाव आते ही अखिलेश को आ रही सनातन की याद : राजभर

विज्ञापन

राजभर ने आरोप लगाया कि सपा शासन में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी और अखिलेश ने काशी, अयोध्या व मथुरा जाकर भी दर्शन नहीं किए। केवल मुस्लिम-यादव समीकरण से राजनीति नहीं चलने की बात कहते हुए उन्होंने तंज कसा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।राजभर ने सपा के पीडीए और ब्राह्मण सम्मेलनों पर सवाल उठाने के साथ ही पार्टी में अनुशासनहीनता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अखिलेश को छह दिसंबर को अयोध्या जाकर रामभक्तों से माफी मांगने की सलाह दी और काशी-मथुरा जाने की तारीख बताने की चुनौती दी। बसपा प्रमुख मायावती, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के संभावित गठबंधन से एनडीए को फायदा होने का दावा करते हुए उन्होंने शिवपाल यादव पर रामअचल राजभर से जुड़े मामलों में 150 करोड़ रुपये लेकर फाइलें दबाने का आरोप लगाया। हालांकि इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया।