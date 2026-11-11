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Ambedkar Nagar News: ओपीडी में बढ़े सांस और बुखार के मरीज

Wed, 11 Nov 2026 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:45 PM IST
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Increase in patients with respiratory issues and fever in the OPD
बुधवार को जिला अस्पताल में चिकित्सक कक्ष के बाहर खड़े मरीज। संवाद
अंबेडकरनगर। जिला अस्पताल में बुधवार को हाफ-टाइम ओपीडी के दौरान मरीजों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान करीब 686 मरीजों ने उपचार कराया। जिनमें सांस संबंधी परेशानी से पीड़ित 72 मरीज शामिल रहे। सुबह से ही पंजीकरण काउंटर से लेकर चिकित्सकों के कक्ष तक मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसमें सबसे अधिक भीड़ फिजिशियन कक्ष के बाहर देखने को मिली।
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सांस लेने में परेशानी, खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जांच फिजिशियन डॉ. योगेश वर्मा, डॉ. विवेक पांडेय व डॉ. हेमब्रेम ने की। इसके अलावा त्वचा, नेत्र और ईएनटी (नाक-कान-गला) रोग विशेषज्ञों की ओपीडी में भी मरीजों का तांता लगा रहा। हाफ-टाइम ओपीडी होने के कारण मरीजों को कम समय में ही चिकित्सकीय परामर्श मिला, जिसके बाद चिकित्सकों ने परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाएं दीं।
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डॉ. विवेक पांडेय ने बताया कि दीपावली और मौसम में हो रहे बदलाव के कारण सांस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और ऐसे मौसम में मरीजों को विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है।
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इलाज के लिए करना पड़ा इंतजार
कुर्की बाजार निवासी सिकंदर ने बताया कि उन्हें सांस से संबंधित समस्या है। वह सुबह नौ बजे ही ओपीडी में आ गए थे, लेकिन चिकित्सक के कक्ष में अत्यधिक भीड़ होने के कारण उन्हें 40 मिनट से अधिक इंतजार करना पड़ा। वहीं, भीटी के पकड़ी नागौरपुर निवासी मंशाराम ने बताया कि उन्हें ठंड के साथ बुखार आ रहा है। बाहर से दवा कराने पर जब आराम नहीं मिला, तो उन्होंने अस्पताल पहुंचकर जांच कराई और डॉक्टर से दवा ली। इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा।


मौसम में बदलाव से बढ़े मरीज
हाफ-टाइम ओपीडी होने के बावजूद अस्पताल पहुंचने वाले सभी मरीजों का बेहतर उपचार किया गया। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इस समय सर्दी-जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है।
- डॉ. पीएन यादव, सीएमएस
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