प्रधानमंत्री से बहस से पहले मुझसे करें मुकाबला : राजभर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राजभर ने कहा कि वह कांग्रेस के 60 साल के शासन या राहुल गांधी की पसंद के किसी भी मुद्दे पर बहस को तैयार हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने पौराणिक बाली प्रसंग का हवाला देते हुए कहा कि मोदी के सामने बैठने पर राहुल गांधी का आधा बल खत्म हो जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी पर देश के खिलाफ बयान देने का आरोप भी लगाया।सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी के डर से वह काशी, अयोध्या और मथुरा जाने से बचते हैं। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करने से डरते हैं। राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश अयोध्या में चक्र और त्रिशूल लेकर घूमे, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए।राजभर ने कांग्रेस और सपा पर घुसपैठियों के वोट के सहारे सरकार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जनता राहुल गांधी और अखिलेश यादव को नकार चुकी है। उनके मुताबिक, विपक्षी दल सत्ता से बाहर होने के कारण परेशान हैं, जबकि एनडीए सरकार जनता की सेवा कर रही है।