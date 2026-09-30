Ambedkar Nagar News: दीवार में उतरा करंट, किराना कारोबारी की मौत

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विकास मालीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास किराना दुकान चलाते थे। इन दिनों उनके घर में प्लास्टर का काम चल रहा था। बुधवार सुबह वह प्लास्टर की तराई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार में करंट उतर आया और उसकी चपेट में आने से विकास बेसुध होकर गिर पड़े।परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। विकास तीन भाइयों में सबसे छोटे थे और उनका अभी विवाह नहीं हुआ था। बेटे की अचानक मौत से पिता मोहनलाल का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। सीओ अनूप सिंह ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।कच्ची दीवार ढही, मलबे में दबकर किसान की मौत- टांडा के कोरई मोइद्दीनपुर में हादसा, बारिश से कमजोर हुई दीवार तेज धूप निकलने के बाद ढहीसद्दरपुर। टांडा क्षेत्र के कोरई मोइद्दीनपुर में बुधवार सुबह कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर किसान मिश्रीलाल (54) की मौत हो गई। सुबह करीब छह बजे वह घर के पीछे शौच के लिए गए थे। इसी दौरान घर के पिछले हिस्से की मिट्टी की दीवार भरभराकर गिर गई और वह मलबे में दब गए।कुछ दूरी पर मौजूद चचेरे भाई मेवालाल ने हादसा देखकर शोर मचाया। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर मिश्रीलाल को बाहर निकाला और राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।मिश्रीलाल की पत्नी मायावती का करीब 15 वर्ष पहले निधन हो चुका है। उनका इकलौता बेटा किशन (21) मुंबई में निजी कंपनी में नौकरी करता है। पिता की मौत की सूचना मिलते ही वह घर के लिए रवाना हो गया। विवाहित बेटी रंजना भी घटना से सदमे में है। परिजनों के अनुसार बारिश में दीवार भीग गई थी और तेज धूप निकलने के बाद वह ढह गई। सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि घटना की रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेजी जा रही है।