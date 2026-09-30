Ambedkar Nagar News: दो दिनों से सीटी स्कैन जांच ठप

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जिला अस्पताल में पीपीपी मॉडल पर संचालित सीटी स्कैन मशीन में मंगलवार को तकनीकी खराबी आई थी। कर्मचारियों ने स्थानीय स्तर पर मशीन को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद कंपनी के इंजीनियर को लखनऊ से बुलाया गया।बुधवार दोपहर पहुंचे इंजीनियर ने मशीन की जांच की तो उसके दो पार्ट खराब मिले। आशंका जताई गई कि लगातार बिजली की आवाजाही और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण मशीन के पार्ट फुंक गए।मंगलवार को पूरे दिन मशीन बंद रहने के बाद मरीजों को बुधवार को जांच के लिए बुलाया गया था। हालांकि, लखनऊ से खराब पार्ट आने में देरी के कारण दूसरे दिन भी मशीन चालू नहीं हो सकी। जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब 70 मरीजों की सीटी स्कैन जांच होती है। मशीन बंद रहने से इन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीज निजी जांच केंद्रों पर जाने को मजबूर हुए।