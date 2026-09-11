Ambedkar Nagar News: आम के पेड़ से लटकता मिला बुजुर्ग का शव

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ग्राम प्रधान विनोद के अनुसार गांव निवासी बब्बू लाल शुक्रवार सुबह घर से निकले थे। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने घर से करीब 500 मीटर दूर स्थित एक बगीचे में आम के पेड़ के सहारे बुजुर्ग का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि मृतक वहां रखी ईंटों के सहारे आम के पेड़ पर चढ़े होंगे और लुंगी व गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते परिवार के लोग व पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव उतरवाकर राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवाया।मृतक बब्बू लाल की पत्नी उर्मिला का करीब सात वर्ष पहले निधन हो चुका है। उनके तीन पुत्र हैं। एक पुत्र मोहित मुंबई में रहता है, जबकि राजमन (38) और दुर्गेश (32) गांव में रहते हैं। पिता की मौत की सूचना से बच्चों व अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक टीबी समेत अन्य बीमारियों से काफी समय से परेशान थे। थाना प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या की बात सामने आ रही है। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हैं।