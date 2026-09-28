Ambedkar Nagar News: कमरे में फंदे से लटकता मिला युवक का शव
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:25 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:25 PM IST
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कटेहरी। अहिरौली के बालापैकौली गांव में संदीप राजभर (26) का शव रविवार रात कमरे में गमछे के सहारे लटकता मिला। जानकारी के अनुसार संदीप की शादी लगभग चार वर्ष पूर्व हुई थी और कुछ समय बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद से संदीप सदमे में थे।
रविवार को परिवार में किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद रात करीब 10 बजे संदीप का शव कमरे में लटकता मिला। मृतक चार भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। दो बहनों का विवाह हो चुका है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत का सही कारण पता चल सकेगा। फिलहाल कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। संवाद
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रविवार को परिवार में किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद रात करीब 10 बजे संदीप का शव कमरे में लटकता मिला। मृतक चार भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। दो बहनों का विवाह हो चुका है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत का सही कारण पता चल सकेगा। फिलहाल कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। संवाद
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