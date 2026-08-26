अंबेडकरनगर: गांव में लगातार दूसरी रात चोरी, महज 500 मीटर दूर था दूसरा घर, दीवान के घर से जेवरात और नकदी चोरी

अकबरपुर के सीहमई गांव में सोमवार रात हुई चोरी की घटना के महज 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने मंगलवार रात दूसरी वारदात अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोर बाउंड्री कूदकर घर में दाखिल हुए और चैनल समेत पांच ताले तोड़कर सोने की चेन, अंगूठी, पायल और करीब 20 हजार रुपये नकद समेत करीब डेढ़ लाख रुपये का माल चोरी कर ले गए।

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बड़की सीहमई निवासी गौतम प्रसाद पुलिस विभाग में दीवान पद पर तैनात हैं। वर्तमान में परिवार के साथ बाराबंकी में रहते हैं। घर बंद रहता था और पड़ोस में रहने वाले भाई और भतीजे सुबह शाम लाइट जलाने के साथ मुख्य द्वार पर सफाई कर देते थे। घर बंद होने का फायदा उठाकर मंगलवार रात चोरों ने घर को निशाना बनाया। दीवार फांदकर घुसे चोरों ने पहले चैनल में लगा ताला तोड़ा। इसके बाद घर में दाखिल होकर अलग-अलग कमरों के ताले तोड़ दिए। अलमारियों व बक्सों में रखे जेवरात व नकद पार कर दिए।मंगलवार सुबह करीब नौ बजे भतीजे विकास लाइट बंद करने पहुंचे तो उन्होंने ताले टूटे देखे। इसके बाद परिजनों व पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने पुलिस बल समेत घटनास्थल का जायजा लिया। खास बात यह है कि एक दिन पहले भी इसी क्षेत्र में चोरी की घटना हुई थी।सीहमई निवासी गीता तिवारी के घर सोमवार रात चोरों ने धावा बोलकर दो सोने की अंगूठियां, सोने के झुमके, सोने का झाला, मंगलसूत्र, चांदी के कलश, पांच पायल, चांदी की मूर्ति और चांदी के सिक्के समेत अन्य सामान पार कर दिया था। घटना के समय गीता अपने मायके गई हुई थीं और घर बंद था। सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि घटनाओं की जांच की जा रही है। जल्द खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा।