फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Ambedkarnagar: Theft in the village for the second consecutive night

अंबेडकरनगर: गांव में लगातार दूसरी रात चोरी, महज 500 मीटर दूर था दूसरा घर, दीवान के घर से जेवरात और नकदी चोरी

Wed, 26 Aug 2026 04:02 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 26 Aug 2026 04:02 PM IST
सार

अंबेडकरनगर के सीहमई गांव में सोमवार के बाद मंगलवार रात को चोरों ने दीवान के घर पांच ताले तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। लगातार हुई घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विज्ञापन
Ambedkarnagar: Theft in the village for the second consecutive night
दीवान के घर में हुई चोरी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अकबरपुर के सीहमई गांव में सोमवार रात हुई चोरी की घटना के महज 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने मंगलवार रात दूसरी वारदात अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोर बाउंड्री कूदकर घर में दाखिल हुए और चैनल समेत पांच ताले तोड़कर सोने की चेन, अंगूठी, पायल और करीब 20 हजार रुपये नकद समेत करीब डेढ़ लाख रुपये का माल चोरी कर ले गए।

विज्ञापन


बड़की सीहमई निवासी गौतम प्रसाद पुलिस विभाग में दीवान पद पर तैनात हैं। वर्तमान में परिवार के साथ बाराबंकी में रहते हैं। घर बंद रहता था और पड़ोस में रहने वाले भाई और भतीजे सुबह शाम लाइट जलाने के साथ मुख्य द्वार पर सफाई कर देते थे। घर बंद होने का फायदा उठाकर मंगलवार रात चोरों ने घर को निशाना बनाया। दीवार फांदकर घुसे चोरों ने पहले चैनल में लगा ताला तोड़ा। इसके बाद घर में दाखिल होकर अलग-अलग कमरों के ताले तोड़ दिए। अलमारियों व बक्सों में रखे जेवरात व नकद पार कर दिए।
विज्ञापन


मंगलवार सुबह करीब नौ बजे भतीजे विकास लाइट बंद करने पहुंचे तो उन्होंने ताले टूटे देखे। इसके बाद परिजनों व पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने पुलिस बल समेत घटनास्थल का जायजा लिया। खास बात यह है कि एक दिन पहले भी इसी क्षेत्र में चोरी की घटना हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीहमई निवासी गीता तिवारी के घर सोमवार रात चोरों ने धावा बोलकर दो सोने की अंगूठियां, सोने के झुमके, सोने का झाला, मंगलसूत्र, चांदी के कलश, पांच पायल, चांदी की मूर्ति और चांदी के सिक्के समेत अन्य सामान पार कर दिया था। घटना के समय गीता अपने मायके गई हुई थीं और घर बंद था। सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि घटनाओं की जांच की जा रही है। जल्द खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed