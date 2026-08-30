टूटने वाली है अखिलेश-राहुल की दोस्ती : ओमप्रकाश
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:37 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:37 PM IST
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अंबेडकरनगर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख और प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने रविवार को सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया। अंबेडकरनगर में उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोस्ती अब टूटने वाली है। दोनों के बीच सामने आ रही बयानबाजी और राजनीतिक गतिरोध से संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी सपा से दूरी बनाने की तैयारी में हैं।
राजभर ने कहा कि राहुल गांधी को अब समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने वाली नहीं है। ऐसे में वह सपा से किनारा कर सकते हैं, ताकि सपा से जुड़े विवादों और बदनामी का असर कांग्रेस पर न पड़े। उन्होंने अखिलेश यादव के वर्ष 2027 में सरकार बनाने के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि उनका सरकार बनाने का सपना खत्म हो चुका है।
पीडीए की नई परिभाषा पर निशाना
अखिलेश यादव की ओर से पीडीए की नई परिभाषा बताए जाने पर भी राजभर ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि पीडीए में ‘पेशेंस’ यानी धैर्य, ‘डिसप्लिन’ यानी अनुशासन और ‘एक्शन’ यानी कार्रवाई की बात की जा रही है तो पहले अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के लोगों को इसका पाठ पढ़ाना चाहिए। जेपीएनआईसी के मुद्दे पर राजभर ने कहा कि 200 करोड़ रुपये मंजूर कराकर 850 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे जनता के हवाले किया है।
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11 हजार रुपये के वादे पर भी तंज
रक्षाबंधन के दौरान मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने के मामले को लेकर भी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 11 हजार रुपये देने का दावा किया गया था, लेकिन केवल 1,100 रुपये दिए गए। राजभर ने इसे लेकर भी घोटाले का आरोप लगाया।
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राजभर ने कहा कि राहुल गांधी को अब समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने वाली नहीं है। ऐसे में वह सपा से किनारा कर सकते हैं, ताकि सपा से जुड़े विवादों और बदनामी का असर कांग्रेस पर न पड़े। उन्होंने अखिलेश यादव के वर्ष 2027 में सरकार बनाने के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि उनका सरकार बनाने का सपना खत्म हो चुका है।
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पीडीए की नई परिभाषा पर निशाना
अखिलेश यादव की ओर से पीडीए की नई परिभाषा बताए जाने पर भी राजभर ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि पीडीए में ‘पेशेंस’ यानी धैर्य, ‘डिसप्लिन’ यानी अनुशासन और ‘एक्शन’ यानी कार्रवाई की बात की जा रही है तो पहले अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के लोगों को इसका पाठ पढ़ाना चाहिए। जेपीएनआईसी के मुद्दे पर राजभर ने कहा कि 200 करोड़ रुपये मंजूर कराकर 850 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे जनता के हवाले किया है।
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11 हजार रुपये के वादे पर भी तंज
रक्षाबंधन के दौरान मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने के मामले को लेकर भी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 11 हजार रुपये देने का दावा किया गया था, लेकिन केवल 1,100 रुपये दिए गए। राजभर ने इसे लेकर भी घोटाले का आरोप लगाया।