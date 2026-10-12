Ambedkar Nagar News: घर में बैठी महिला को डंडे से पीटकर मार डाला

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बनखोदवा गांव निवासी महिला सोमवार शाम करीब छह बजे अपने घर में बैठी थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले राजेश निषाद का पुत्र अजय निषाद (20) पीछे की दीवार फांदकर घर में घुस आया। महिला ने उसके इस तरह घर में प्रवेश करने पर विरोध जताया तो आरोपी ने बांस के डंडे से उसके सिर पर कई वार कर दिए। सिर में गंभीर चोट लगने से महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।हत्या की सूचना मिलते ही सीओ लक्ष्मीकांत मिश्रा और कोतवाल केबी सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए शव देने से मना कर दिया। उन्होंने एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। करीब दो घंटे तक शव घर के बाहर रखने के बाद परिजन उसे कमरे में ले गए और अंदर से ताला बंद कर लिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए महरुआ, अहिरौली समेत कई थानों की पुलिस भी मौके पर बुला ली गई।पुलिस ने आरोपी की तलाश में उसके घर दबिश दी। इस दौरान अजय और उसकी मां को हिरासत में ले लिया गया, जबकि उसके पिता राजेश का पता नहीं चल सका। मृतका के पिता ने कहा कि एसपी के मौके पर आने तक शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं सौंपा जाएगा। मृतका का पति गुजरात के सूरत में रहकर मजदूरी करता है। महिला गांव में अपने पुत्र-पुत्री, सास और देवर के साथ रहती थी। एएसपी पश्चिमी देवेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों को समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया जा रहा है।अवैध संबंधों को लेकर गांव में चर्चामहिला की हत्या के बाद गांव में वारदात की वजह को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। ग्रामीणों के बीच महिला के आरोपी अजय के पिता राजेश से कथित अवैध संबंध होने की बात कही जा रही है। चर्चा है कि इसी रंजिश में हत्या की गई। हालांकि, पुलिस ने इस वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।