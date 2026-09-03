Ambedkar Nagar News: महिला की मौत के मामले में जांच समिति गठित

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भवानीपुर सोनावा गांव निवासी रुपेश यादव ने आईजीआरएस पर शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि तीन जुलाई को बीमारी के चलते उनकी पत्नी को अहिरौली क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि अस्पताल में गलत इलाज किए जाने के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई थी।शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने बृहस्पतिवार को तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति मामले से जुड़े तथ्यों और उपचार संबंधी अभिलेखों की जांच करेगी। सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि महिला की मौत के मामले में जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)