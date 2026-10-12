Ambedkar Nagar News: 99 किसानों के खातों में भेजे गए 4.33 लाख रुपये

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बीते दिनों आए चक्रवाती तूफान के बाद लगातार हुई बारिश से जिले के कई क्षेत्रों में फसलें प्रभावित हुई थीं। इसके बाद डीएम ईशा प्रिया ने उपजिलाधिकारियों के माध्यम से फसल क्षति का सर्वेक्षण कराया। इसमें फसलवार नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। सर्वेक्षण में कुल 22.4833 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल क्षति सामने आई। इससे प्रभावित 99 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में 4,33,112 रुपये की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई। यह सहायता फसल नुकसान के बाद किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतें पूरी करने में मदद करेगी।जलालपुर के किसानों को सबसे अधिक सहायतातहसीलवार आंकड़ों के अनुसार, जलालपुर के 40 किसानों को 6.5957 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल क्षति के सापेक्ष 1,56,387 रुपये दिए गए। टांडा के 32 किसानों को 10.1441 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नुकसान के लिए 1,74,726 रुपये मिले। वहीं, आलापुर के 24 किसानों को 4.4218 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल क्षति के सापेक्ष 79,457 रुपये दिए गए। भीटी तहसील के तीन किसानों के खातों में 1.326 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नुकसान के लिए 22,542 रुपये भेजे गए। एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योत्सना बंधु ने बताया कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार कृषि निवेश अनुदान दिया गया है।