फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   11 volleyball players selected during the trial

Ambedkar Nagar News: ट्रायल में वॉलीबॉल के 11 खिलाड़ियों का चयन

Thu, 22 Oct 2026 09:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:58 PM IST
विज्ञापन
11 volleyball players selected during the trial
एकलव्य स्टेडियम में वॉलीबाल ट्रायल में गोल करने की को​शिश करते ​खिलाड़ी। स्रोत ​खिलाड़ी
अंबेडकरनगर। पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रादेशीय सीनियर पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए जिले के 11 खिलाड़ियों का चयन बृहस्पतिवार को एकलव्य स्टेडियम में आयोजित ट्रायल के आधार पर किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में 10 मुख्य और एक आरक्षित खिलाड़ी शामिल हैं। ये खिलाड़ी 23 अक्तूबर को अयोध्या स्थित क्षेत्रीय खेल कार्यालय में होने वाले मंडलीय चयन ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे।
विज्ञापन



जिला खेल अधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी के अनुसार, एकलव्य स्टेडियम में आयोजित ट्रायल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों को मंडलीय ट्रायल में शामिल कराने के लिए जिला खेल कार्यालय की ओर से क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, अयोध्या मंडल को पत्र भेजा गया है। मुख्य खिलाड़ियों में सर्वेश कुमार, फहीम खान, अंकुर विश्वकर्मा, दीपक, सुमित, सोनू, अर्पित दूबे, राहुल पांउेय, सचिन और आनंद शर्मा शामिल हैं। वहीं, प्रांजल द्विवेदी को आरक्षित खिलाड़ी के रूप में चुना गया है।
विज्ञापन


जिला खेल कार्यालय की ओर से खिलाड़ियों को मंडलीय चयन ट्रायल में शामिल करने के लिए पत्राचार किया गया है। अब चयनित खिलाड़ी अयोध्या में होने वाले ट्रायल में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed