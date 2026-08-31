Prayagraj News: युवक ने नहर में लगाई छलांग, तलाश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 31 Aug 2026 02:13 AM IST
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क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव निवासी 21 वर्षीय आयुष ओझा ने शारदा सहायक नहर में छलांग लगा दी। पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं।
आयुष रविवार सुबह घर से निकला था। उसने भदेश्वर बाबा मंदिर के सामने नहर की पटरी पर मोटरसाइकिल खड़ी कर चाबी लगी छोड़ दी। इसके बाद वह नहर में कूद गया। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। थानाध्यक्ष सतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब एक किलोमीटर तक जाल डलवाकर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका। इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि युवक की तलाश जारी है।
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आयुष रविवार सुबह घर से निकला था। उसने भदेश्वर बाबा मंदिर के सामने नहर की पटरी पर मोटरसाइकिल खड़ी कर चाबी लगी छोड़ दी। इसके बाद वह नहर में कूद गया। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। थानाध्यक्ष सतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब एक किलोमीटर तक जाल डलवाकर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका। इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि युवक की तलाश जारी है।