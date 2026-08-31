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Prayagraj News: युवक ने नहर में लगाई छलांग, तलाश जारी

Mon, 31 Aug 2026 02:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 31 Aug 2026 02:13 AM IST
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Youth jumps into canal search underway
होलागढ़ में युवक छलांग लगाने के बाद मौके पर जुटे पुलिस व ग्रामीण। - फोटो : Samvad
क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव निवासी 21 वर्षीय आयुष ओझा ने शारदा सहायक नहर में छलांग लगा दी। पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं।
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आयुष रविवार सुबह घर से निकला था। उसने भदेश्वर बाबा मंदिर के सामने नहर की पटरी पर मोटरसाइकिल खड़ी कर चाबी लगी छोड़ दी। इसके बाद वह नहर में कूद गया। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। थानाध्यक्ष सतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब एक किलोमीटर तक जाल डलवाकर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका। इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि युवक की तलाश जारी है।
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