Prayagraj News: ग्वालियर में क्रेशर हादसे में करनाईपुर के युवक की मौत

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बहरिया थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव निवासी ललित कुमार (32) की मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंगलवार को हादसे में मौत हो गई। ललित ग्वालियर स्थित राज स्टोर क्रेशर कंपनी में क्रेशर ऑपरेटर के रूप में काम करते थे। काम करते समय क्रेशर की बेल्ट टूटी और लोहे का बंपर गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत से पत्नी पुष्पा देवी, बच्चे पलक, प्रीत और प्रियांशी का हाल बेहाल है। बहरिया थाना प्रभारी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है, जानकारी मिलने पर जांच की जाएगी।