Prayagraj News: ट्रेन से गिरकर घायल युवक की गई जान

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दिल्ली-हावड़ा रूट पर मेजा के अमिलिया कला गांव के सामने बृहस्पतिवार रात एक युवक ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। मांडा थाना क्षेत्र के लक्षन चौकठा गांव के अनूप मिश्र (24) प्रतिदिन प्रयागराज से मेमो ट्रेन से लौट रहे थे। बताया जाता है कि वह ट्रेन के गेट पर खड़े थे। अमिलिया कला के सामने वह ट्रेन से नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल अनूप को परिजन उपचार के लिए शहर ले जा रहे थे। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इकलौते बेटे की मौत से माता-पिता का बुरा हाल है। मेजा थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने घटना को लेकर अनभिज्ञता जताई है।