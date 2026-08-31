Prayagraj News: उफान पर यमुना, खतरे में कई गांव
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 31 Aug 2026 02:15 AM IST
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यमुना नदी में बढ़ोतरी होने से तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चित्रकूट की सीमा से सटा होने के कारण प्रतापपुर गांव के लोगों में चिंता बढ़ गई है।
प्रतापपुर, पंडुवा, सेमरी तरहार, मझियारी तरहार, मानपुर, नगरवार, जगदीशपुर और पूरे किन्नर आदि गांव बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। पंडुवा गांव में स्थित बाढ़ नियंत्रण कार्यालय के जेई जयराम ने बताया की तीन से चार सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। ग्रामीण मनीष मिश्र, राघवेंद्र शुक्ल, ज्ञान शुक्ल, श्याम लाल निषाद, नसीब अहमद, दिनेश निषाद आदि ने बताया की गांव के नजदीक यमुना का पानी पहुंच गया है।
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प्रतापपुर, पंडुवा, सेमरी तरहार, मझियारी तरहार, मानपुर, नगरवार, जगदीशपुर और पूरे किन्नर आदि गांव बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। पंडुवा गांव में स्थित बाढ़ नियंत्रण कार्यालय के जेई जयराम ने बताया की तीन से चार सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। ग्रामीण मनीष मिश्र, राघवेंद्र शुक्ल, ज्ञान शुक्ल, श्याम लाल निषाद, नसीब अहमद, दिनेश निषाद आदि ने बताया की गांव के नजदीक यमुना का पानी पहुंच गया है।
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