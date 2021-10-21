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Prayagraj News: तीन लेखपालों के कार्यक्षेत्र बदले, नई तैनाती के आदेश

Fri, 18 Sep 2026 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 18 Sep 2026 01:01 AM IST
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Work areas of three Lekhpals changed; new posting orders issued
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद फूलपुर तहसील प्रशासन ने तीन लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। एसडीएम फूलपुर हीरालाल सैनी ने तीनों लेखपालों की नई तैनाती के आदेश जारी करते हुए उन्हें संबंधित क्षेत्रों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। लेखपाल मोनिका सिंह को बजाही से हटाकर कुसूंगुर, मनोज कुमार मिश्रा को कुसूंगुर से हटाकर बेलवा गांव, सुरभि कुमारी को बेलवा गांव से हटाकर बजाही गांव में तैनात किया गया है। एसडीएम हीरालाल सैनी ने बताया कि क्षेत्र से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तीनों लेखपालों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है।
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